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Wielrenner Johannessen wint slotetappe Vuelta in Granada

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 20:24
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GRANADA (ANP) - Tobias Johannessen heeft de 21e en laatste etappe van de Vuelta gewonnen. De Noor van Uno-X Mobility was de beste in een sprint van drie renners in een tumultueuze slotfase in Granada. Hij klopte de Italiaan Alessandro Romele nipt in de sprint. De Belg Ramses Debruyne werd derde. De Brit Matthew Brennan, die deze Vuelta vijf etappes won, werd vierde.
In de 21e etappe werd aanvankelijk weinig strijd geleverd. De beginfase van de etappe werd aangegrepen om stil te staan bij de eindzege van de Spanjaard Enric Mas. Met zijn ploeg Movistar reed hij even zij aan zij voor het peloton uit. De andere truidragers en diverse andere samenstellingen van renners deden hetzelfde.
Pas op het lokale circuit in het centrum van Granada, dat vier keer werd afgelegd, ging het tempo omhoog. De renners hadden verzocht om de eindtijden op te nemen bij het oprijden van dat circuit. De wedstrijdleiding besloot dat alleen de tijdsverschillen in de laatste ronde niet werden opgenomen.
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