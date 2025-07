Tientallen doden bij overstromingen in Pakistan

ISLAMABAD (ANP/AFP) - Overstromingen in Pakistan hebben tot dusver 64 levens geëist. Er zijn 117 gewonden. Mogelijk lopen die aantallen verder op omdat de zware regens zeker tot zaterdag zullen aanhouden, met waarschijnlijk nieuwe overstromingen tot gevolg, waarschuwt het Pakistaanse weerinstituut.

De regentijd in het Centraal-Aziatische land is deze maand begonnen, maar de hoeveelheid neerslag is al dagenlang extreem. De noordwestelijke provincie Khyber Pakhtunkhwa werd tot nog toe het zwaarst getroffen met 23 slachtoffers, onder wie 10 kinderen, heeft de nationale rampenbestrijding verklaard. Onder hen waren 13 mensen uit dezelfde familie, zo meldt nieuwszender Al Jazeera. Zij waren in de regio op vakantie. Vier familieleden konden worden gered.

Pakistan is een van de kwetsbaarste landen als het om klimaatverandering gaat en zal met zijn 225 miljoen inwoners steeds extremere weersomstandigheden meemaken. In 2022 stroomde een derde van het land onder en vielen er 1737 doden.