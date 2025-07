Weeronline: warmste 2 juli sinds begin van de metingen

HOUTEN (ANP) - Het is woensdag de warmste 2 juli sinds het begin van de metingen, meldt Weeronline. De temperatuur in De Bilt steeg om 13.30 uur naar 33,7 graden en daarmee ging het oude record uit de boeken. Dat stond op 33,6 graden en werd gemeten in 2010. Het is de tweede dag op rij dat er een warmterecord wordt verbroken.

In andere plaatsen dan De Bilt is het woensdag nog warmer. Tot nu toe is de hoogste temperatuur gemeten in Maastricht: 37,4 graden. Eerder op de dag werd al bekend dat er sprake is van de eerste officiële hittegolf sinds augustus 2022.

Aan de hoge temperaturen van de afgelopen dagen komt een einde. In de middag daalt de temperatuur snel. In vier provincies is code oranje van kracht in verband met zware onweersbuien. Nadat de wind is gedraaid en de buien zijn overgetrokken, daalt de temperatuur in het hele land tot onder de 20 graden, aldus Weeronline.