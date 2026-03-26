ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen doden door bus die in rivier stort in Bangladesh

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 6:46
DHAKA (ANP/RTR) - In Bangladesh zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen nadat een passagiersbus met ongeveer veertig inzittenden in de rivier de Padma was gestort. Het incident gebeurde toen de bus probeerde aan boord van een veerboot te gaan, aldus de hulpdiensten.
De bus sloeg over de kop en zonk bijna 9 meter diep weg in de rivier. Reddingswerkers hebben 22 lichamen geborgen uit de bus, waaronder die van zes mannen, elf vrouwen en vijf kinderen, verklaarde een functionaris van de brandweer. Tot dusver is de dood van 24 mensen bevestigd, onder wie twee vrouwen die overleden nadat ze waren gered, voegde hij eraan toe.
Vier brandweereenheden en tien duikers leidden de zoek- en reddingsoperatie, ondersteund door het leger, de politie, de kustwacht en lokale autoriteiten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Loading