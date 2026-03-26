Nederlandse bedrijven halen personeel terug uit Midden-Oosten

Nederlandse bedrijven als Boskalis, Shell en TenneT hebben sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten niet-essentieel personeel gerepatrieerd. Het gaat om medewerkers en hun gezinnen die de regio op vrijwillige basis willen verlaten, bevestigen bedrijven na vragen van het FD. Om hoeveel mensen het precies gaat, is onbekend.

Zo biedt Shell medewerkers die kunnen thuiswerken aan om ze samen met hun gezin te evacueren. 'De veiligheid van onze mensen blijft onze hoogste prioriteit', aldus een woordvoerder. Om hoeveel mensen het gaat, maakt het bedrijf niet bekend. Shell heeft onder meer personeel in Qatar zitten.

Ook Boskalis heeft medewerkers teruggehaald uit het gebied. 'Onze eerste focus lag op het terughalen van bezoekers en collega's met gezinnen die de regio wilden verlaten', zegt een woordvoerder. Net als bij Shell gebeurde dat op vrijwillige basis. Minder dan de helft van de medewerkers in het Midden-Oosten heeft er gebruik van gemaakt, aldus de woordvoerder. Specifieke aantallen noemt het bedrijf niet.