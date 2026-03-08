Tientallen doden door droneaanvallen op markten in Soedan

DARFUR (ANP/AFP) - Droneaanvallen op markten in de Soedanese regio Kordofan hebben zondag 33 mensen het leven gekost, melden medische bronnen in het land. Bij een aanval in Darfur ontstond een hevige oliebrand, zeiden bronnen tegen persbureau AFP.

Twee van de aanvallen vonden plaats in de grondstofrijke regio Kordofan, het hevigste strijdtoneel in de bijna drie jaar durende oorlog tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF).

In de door de RSF gecontroleerde steden Abu Zabad en Wad Banda kwamen in totaal 33 mensen om het leven en raakten 59 gewond, aldus een arts van het ziekenhuis in Abu Zabad. Een militaire bron ontkende betrokkenheid en zei dat de "strijdkrachten geen burgergebieden bombarderen".

Sinds het begin van de oorlog in april 2023 worden beide partijen beschuldigd van oorlogsmisdaden, zoals het aanvallen van burgers en het bombarderen van woongebieden. Tienduizenden mensen zijn omgekomen en meer dan 11 miljoen mensen zijn uit hun huizen verdreven.