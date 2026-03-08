ECONOMIE
CDU stevent af op verlies tegen Groenen in Baden-Württemberg

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 20:42
anp080326147 1
STUTTGART (ANP/DPA) - De christelijke partij CDU van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz stevent af op een nederlaag tegen de Groenen in de welvarende deelstaat Baden-Württemberg, in het zuidwesten van Duitsland. De deelstaat was ooit een conservatief bolwerk.
Volgens een prognose van de omroep ARD halen de Groenen 31,3 procent van de stemmen, tegenover 29,7 procent voor de CDU.
De steun voor het radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) stijgt naar 18,2 procent, ongeveer een verdubbeling sinds de vorige verkiezingen. De sociaaldemocratische SPD verliest juist de helft van zijn steun - tot 5,5 procent, het slechtste resultaat ooit voor de partij in deze deelstaat.
