Tientallen doden door Pakistaanse luchtaanvallen in Afghanistan

ISLAMABAD/KABUL (ANP/RTR) - Door luchtaanvallen in de Afghaans-Pakistaanse grensregio zijn maandag zeker 28 militanten gedood, meldt de Pakistaanse regering. Volgens een Pakistaanse veiligheidsfunctionaris richtten de aanvallen zich op de Afghaanse provincies Paktika en Kunar.

Een woordvoerder van de Taliban-regering in Kabul zei dat de Afghaanse zijde "met een gepaste reactie zal komen op de agressie".

De aanvallen volgden op een aanval op een politiehoofdkwartier in het district Kohat in het noordwesten van Pakistan op vrijdag. Daardoor kwamen zeker 24 mensen om het leven.

Anti-Pakistaanse militanten

De banden tussen Pakistan en Afghanistan zijn al jaren gespannen. Islamabad beschuldigt Kabul ervan onderdak te bieden aan anti-Pakistaanse militanten die aanvallen uitvoeren over de grens.

In februari escaleerde het conflict en in de eerste helft van dit jaar kwamen honderden mensen om het leven door luchtaanvallen, droneaanvallen en vuurgevechten. De afgelopen drie maanden was de situatie relatief kalm.