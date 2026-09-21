ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weer wapenopslag ontploft in Syrië, meerdere gewonden

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 15:21
anp210926135 1
Volg ons op Google Nieuws
DAMASCUS (ANP/RTR) - In Syrië is opnieuw een wapenopslag ontploft. Dat gebeurde bij Al-Eis, in de noordelijke provincie Aleppo. De autoriteiten melden dat zeker vier personen gewond zijn geraakt.
De explosies waren te horen in omliggende dorpen en zorgden daar voor onrust. Een inwoner van het gebied zei dat de ontploffingen een uur aanhielden. "Het was net het eind der tijden."
Syrië is opgeschrikt door een reeks vergelijkbare incidenten. Sinds de val van het Assad-regime eind 2024 zijn minstens zestien vergelijkbare explosies op wapenopslagplaatsen gemeld, becijferde persbureau Reuters.
Uiteenlopende oorzaken
Alleen deze maand waren er al drie eerdere incidenten, soms met fatale afloop. In Idlib vielen op 9 september veertien doden en in het oosten van Syrië vorige week nog eens elf.
De autoriteiten hebben na explosies uiteenlopende oorzaken genoemd, zoals brand of slechte opslag. Soms kwam er helemaal geen verklaring.
loading

POPULAIR NIEUWS

nederlandse benzineprijs loopt verder op1633266019

Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

Loading