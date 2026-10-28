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Tientallen doden door treinongeluk in Spanje

Samenleving
door anp
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MADRID (ANP) - Bij een treinongeval in Spanje zijn woensdag tientallen doden gevallen. Het regiobestuur van Castilië-La Mancha zegt dat zeker dertig mensen zijn omgekomen. Verschillende media, waaronder dagblad La Vanguardia en de krant ABC, meldden eerder al zeker 46 doden.
In de ochtend botsten twee treinen op elkaar nabij de plaats Urda op het traject Madrid-Sevilla. Volgens de eerste berichten zou een trein op ongeveer 100 kilometer ten zuiden van de hoofdstad achterop een stilstaande trein zijn gebotst. Twee wagons zouden zijn losgeraakt en van een talud zijn gerold. Er zouden honderden passagiers aan boord van de treinen hebben gezeten.
De Spaanse premier Pedro Sánchez schrijft op X dat hij "diep geschokt" is door het ongeval. "Mijn medeleven, solidariteit en steun gaan uit naar alle slachtoffers en hun families."
In januari vielen er tientallen doden bij een treinongeval bij de plaats Adamuz in de provincie Córdoba.
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