Tweevoudig Wimbledonwinnares Kvitova kondigt afscheid aan

PRAAG (ANP) - De Tsjechische tennisster Petra Kvitova beëindigt na de US Open van dit jaar haar carrière. De tweevoudig winnares van Wimbledon heeft haar afscheid aangekondigd in een bericht op haar sociale media. "Het was geen eenvoudige beslissing, maar ik kondig mijn afscheid aan met een glimlach. Tennis heeft me alles gegeven wat ik heb begeerd", aldus de 35-jarige Kvitova.

De Tsjechische maakte begin dit jaar haar rentree op de tennisbaan. Ze was er langdurig uit om te bevallen van haar eerste kind. Haar terugkeer is niet heel succesvol verlopen, want ze won tot dusver pas één partij. Als nummer 572 op de wereldranglijst zou ze normaal gesproken geen recht hebben op een plaats in het hoofdtoernooi van Wimbledon, maar de organisatie heeft haar een wildcard gegund. Kvitova won het grandslamtoernooi op het Londense gras in 2011 en 2014.

De linkshandige tennisster won met haar land zes keer de Billie Jean King Cup (voorheen Fed Cup) en schreef in totaal 31 toernooien op haar naam.