ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen doden in Soedan na droneaanval op ziekenhuis en crèche

Samenleving
door anp
zondag, 07 december 2025 om 12:34
anp071225056 1
KALOGI (ANP/AFP) - Bij een droneaanval op de Soedanese stad Kalogi zijn tientallen mensen gedood, melden lokale autoriteiten. De paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) of een van hun bondgenoten zouden een ziekenhuis en een crèche hebben geraakt en nog een keer hebben geschoten toen mensen kinderen probeerden te redden uit het gebouw.
Volgens het Soedanese buitenlandministerie zijn er 79 doden, onder wie 43 kinderen. VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF stelt dat er zeker meer dan tien kinderen tussen de 5 en 7 jaar zijn gedood. "Het doden van kinderen in hun school is een vreselijke schending van kinderrechten", aldus de lokale UNICEF-vertegenwoordiger Sheldon Yett.
Kalogi ligt in de zuidelijke regio Kordofan en is in handen van het leger, maar ligt dicht bij het gebied dat gecontroleerd wordt door de RSF. Die beweging vecht sinds april 2023 een burgeroorlog uit met het leger. Sinds de RSF in oktober de stad el-Fasher veroverden proberen de paramilitairen ook het olierijke Kordofan in te nemen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101879

Je herinneringen zijn niet nauwkeurig: hoe je hersenen je ervaringen vervormen na verloop van tijd

anp061225087 1

Musk pleit voor afschaffing van EU na hoge boete voor X

shutterstock_2589668173

De taaltruc die je in één klap gezaghebbender maakt

rtr3g890-1_3595195

Poetin denkt dat hij wint - en misschien heeft hij gelijk

schermafbeelding 2017 04 27 om 163443

Bang dat je stinkt? Zo kom je erachter (en wat je kunt doen)

960x0

Waarom was de hand van Trump blauw en zit die nu in verband?

Loading