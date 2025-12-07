ECONOMIE
Je ochtendkoffie saboteert mogelijk deze 5 medicijnen

gezondheid
door Nina van der Linden
zondag, 07 december 2025 om 12:35
Voor veel mensen is koffie net zo vast onderdeel van de ochtendroutine als hun medicijnen. Toch kan die combinatie de werking van bepaalde middelen flink verstoren of bijwerkingen verergeren. Artsen en apothekers waarschuwen dat cafeïne de opname, afbraak óf het effect van medicijnen kan veranderen, zonder dat patiënten zich daarvan bewust zijn.
Een klassieker in dit rijtje is schildkliermedicatie zoals levothyroxine. Koffie kan de opname van deze tabletten met zo’n 30 tot 60 procent verminderen, waardoor de therapie minder effectief wordt; daarom adviseren richtlijnen om pas 30 tot 60 minuten na inname koffie te drinken. Een casusbeschrijving in een medisch tijdschrift liet zien dat alleen al het uitstellen van koffie met een uur de schildklierwaarde van een patiënte normaliseerde.
Ook verkoudheids- en griepmiddelen verdienen aandacht. Veel van deze preparaten bevatten al cafeïne of stimulerende stoffen zoals pseudo-efedrine, waardoor extra koffie kan leiden tot hartkloppingen, rusteloosheid en slaapproblemen. Hetzelfde geldt voor ADHD-medicatie en sommige astmabehandelingen (zoals theofylline): samen met cafeïne stapelen de stimulerende effecten zich op, met een hogere kans op een snelle hartslag en slapeloosheid.i
Daarnaast zijn er pijnstillers en antidepressiva die niet ideaal zijn met koffie. Sommige combinatiepijnstillers met paracetamol of aspirine bevatten juist extra cafeïne; een kop erbij kan de pijnstilling sneller laten werken, maar vergroot ook het risico op maagklachten of prikkelbaarheid. Bij bepaalde antidepressiva, zoals fluvoxamine, wordt de afbraak van cafeïne geremd, waardoor dezelfde hoeveelheid koffie ineens veel sterker kan “binnenkomen”.
Tot slot kunnen ook bloeddruk- en diabetesmedicatie last hebben van jouw latte macchiato. Cafeïne kan tijdelijk de bloeddruk én de bloedsuiker verhogen, wat de fijn afgestelde werking van deze middelen ondermijnt. Wie meerdere medicijnen slikt, doet er dus goed aan één simpele vraag te stellen bij huisarts of apotheker: past mijn kop koffie eigenlijk wel bij mijn recept?f

