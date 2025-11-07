Tientallen gewonden bij explosie in Jakarta

JAKARTA (ANP/AFP/RTR) - Bij een explosie in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan vijftig mensen gewond geraakt. De explosie heeft volgens lokale media plaatsgevonden in een moskee in een scholencomplex. De lokale politiechef Asep Edi Suheri heeft de precieze locatie niet bekendgemaakt.

"De eerste informatie laat zien dat er zeker 54 mensen gewond zijn geraakt", zegt de politiechef tegen tv-zender Kompas TV. Een deel is kort behandeld in het ziekenhuis.

De oorzaak van de explosie is niet bekend. Explosievenexperts doen ter plaatse onderzoek.