VN moeten voedselhulp Congo mogelijk stopzetten door geldgebrek

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 november 2025 om 11:56
KINSHASA (ANP/RTR) - Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties moet mogelijk stoppen met hulp in de Democratische Republiek Congo. De organisatie heeft last van grote financieringsproblemen.
"We zitten op een historisch laag financieringsniveau", zegt Cynthia Jones, landendirecteur van de hulporganisatie in Congo. "We hebben dit jaar waarschijnlijk zo'n 150 miljoen dollar ontvangen", terwijl er volgens haar 350 miljoen dollar nodig is om in het land mensen in grote nood te helpen.
Meerdere hulporganisaties zijn in de problemen gekomen door het wegvallen van Amerikaanse steun dit jaar. Zo moet de Norwegian Refugee Council (NRC), een van de grootste hulporganisaties ter wereld, een deel van zijn humanitaire werkzaamheden schrappen. De VN-organisatie UNAIDS waarschuwde eerder dit jaar dat het aantal hiv-besmettingen flink zal stijgen door de bezuinigingen. Ook het Wereldvoedselprogramma was voor een deel afhankelijk van Amerikaanse steun.
