Brekelmans denkt aan civiele inzet bij stabiliseringsmacht Gaza

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Ruben Brekelmans van Defensie denkt aan een civiele inzet in Gaza als daar een internationale stabiliseringsmacht komt. De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag (lokale tijd) dat militairen uit meerdere landen daar snel heen moeten om de situatie onder controle te krijgen. Hoe die Nederlandse inzet eruit moet zien, is nog niet bekend.

Trump zei dat de Verenigde Staten de coördinatie op zich nemen. De militairen moeten vooral uit landen uit de regio komen, zoals Egypte, Qatar, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Brekelmans noemde ook Indonesië als optie. Nederland zal geen militairen naar Gaza sturen voor Trumps plan, aldus de VVD-minister.

De militairen moeten ervoor zorgen dat Hamas geen nieuwe wapens kan krijgen. Ook moeten de grenzen worden bewaakt en moeten politieagenten worden opgeleid.