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Tientallen gewonden bij stierenrennen in Spanje

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 11:59
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PAMPLONA (ANP/AFP/DPA) - Bij het stierenrennen in Pamplona zijn dit jaar tientallen mensen gewond geraakt. De afgelopen week konden dagelijks honderden mensen hun moed testen door tijdens de San Fermínfeesten achtervolgd door stieren door de straten van Pamplona te sprinten.
Op de slotdag raakte bij dat gevaarlijke en omstreden waagstuk nog een tiental mensen gewond. Een 18-jarige man werd in zijn been gespietst en een 46-jarige man raakte gewond aan zijn bovenlichaam. Ook een 86-jarige Brit liep verwondingen op.
Het stierenrennen kreeg in de vorige eeuw wereldfaam dankzij het boek The Sun Also Rises van Ernest Hemingway uit 1926. Er komen nog steeds veel buitenlanders af op de feesten, die door dierenrechtenactivisten fel worden bekritiseerd.
Bij de feesten raken jaarlijks mensen gewond. Dit jaar zou het gaan om ongeveer zeventig personen. Het kan voor deelnemers ook slechter aflopen, want sinds 1911 vielen zestien doden. De laatste keer dat een deelnemer omkwam, was in 2009.
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