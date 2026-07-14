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Dankbare Mette-Marit komt 'woorden tekort' na longtransplantatie

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 11:54
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OSLO (ANP) - Kroonprinses Mette-Marit is "enorm dankbaar" voor de nieuwe longen die ze heeft gekregen vanwege een chronische longziekte. Ze omschrijft de donatie als "het geschenk van het leven". "Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe dankbaar en nederig ik hiervoor ben", zegt de echtgenote van kroonprins Haakon in een verklaring. Dinsdag werd bekend dat ze bijna een maand na haar ingreep het ziekenhuis heeft verlaten.
"Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken die mij heeft bijgestaan tijdens deze lange reis: mijn familie, de artsen, chirurgen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, het overige zorgpersoneel en alle anderen die zich dagelijks op onvervangbare wijze inzetten voor de Noorse gezondheidszorg", vervolgt de 52-jarige Mette-Marit.
"Een speciale groet gaat uit naar mijn lotgenoten", zegt de kroonprinses. "Leven met fibrose is niet voor watjes, en er gaat geen dag voorbij zonder dat ik denk aan hoe sterk jullie zijn."
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