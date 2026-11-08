Tientallen gewonden door aardbeving in Japan

TOKIO (ANP/AFP) - Door een aardbeving met een kracht van 5.7 in het midden van Japan zijn zondag zeker 24 mensen gewond geraakt, melden lokale media. De beving veroorzaakte schade aan gebouwen en hinder voor het treinverkeer. Er zijn geen doden gemeld.

De aardbeving trof de prefectuur Shizuoka, ten westen van Tokio, om 01.04 uur lokale tijd. Er werd geen tsunamiwaarschuwing afgegeven.

De gewonden vielen volgens lokale media in Shizuoka en de aangrenzende prefectuur Aichi. De autoriteiten in Aichi ontvingen zestien meldingen van voornamelijk lichte verwondingen. In Shizuoka hadden zeker drie vrouwen medische hulp nodig, onder wie een vrouw van in de negentig die uit bed viel en haar schouder verwondde.

Door de beving sneuvelden winkelruiten en vielen producten uit schappen. Regionale treinen en Shinkansen-hogesnelheidstreinen liepen vertraging op of reden tijdelijk niet.