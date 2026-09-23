Tientallen herdenken Alfredo Goeloe met stille tocht in Utrecht

UTRECHT (ANP) - Tientallen mensen zijn in Utrecht samengekomen om stil te staan bij de dood van Alfredo Goeloe. Zij verzamelden zich op het Domplein en lopen een stille tocht door het centrum naar het Nijntje Pleintje, zag een ANP-verslaggever. Daar zullen ze bloemen leggen en kaarsen aansteken voor de 51-jarige man die op 12 september omkwam nadat hij onwel werd toen hij werd gearresteerd in Rotterdam-Zuid.

Op het Domplein sprak een spreker over politiegeweld. "We zeggen vaak dat het in de Verenigde Staten veel erger is, maar de cijfers zeggen iets anders: 80 procent van de mensen die bij een arrestatie overlijden heeft een migratieachtergrond", aldus de spreker.

De politie hield Goeloe aan omdat hij te hard reed op een fatbike, meldde het OM vorige week. Toen agenten hem om een identiteitsbewijs vroegen, kon hij dit niet tonen. Toen agenten hem wilden fouilleren, ging hij ervandoor. Hij had volgens het OM drugs bij zich. Goeloe overleed tijdens zijn arrestatie even verderop. Het is nog niet duidelijk waardoor hij is overleden.