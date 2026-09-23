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Veiligheidsmaatregelen in Opheusden na rellen afgelopen donderdag

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 18:48
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OPHEUSDEN (ANP) - Voor de hele bebouwde kom van Opheusden is vanaf aankomende donderdagmiddag 17.00 uur een noodverordening afgekondigd. Burgemeester Jan Kottelenberg heeft een deel van het centrum als veiligheidsrisicogebied aangemerkt. De maatregelen zijn volgens de Gelderse gemeente nodig om rellen zoals die van afgelopen donderdag te voorkomen.
Bij het gemeentehuis gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden zij de politie. Ze richtten vernielingen aan aan het gemeentehuis, terwijl in het gebouw werd vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de plaats. De Mobiele Eenheid en een politiehelikopter werden ingezet en de burgemeester gaf een noodbevel af. Veertien jongens en mannen weigerden te vertrekken en werden aangehouden.
De aangekondigde maatregelen gelden tot 01.00 uur aankomende vrijdag en houden in dat alleen mensen met "een aantoonbaar doel" in het gebied mogen zijn. Gezichtsbedekkende kleding is verboden en er geldt een groepsverbod.
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