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Tientallen huizen verwoest door grote brand in Noorwegen

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 3:38
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KROKSTADELVA (ANP) - Bij een grote brand in de Noorse stad Krokstadelva zijn tientallen huizen verloren gegaan. De brandweer krijgt de brand volgens de Noorse krant Aftenposten moeilijk onder controle door een combinatie van een hellend terrein, droge begroeiing, dichte bebouwing en een harde, van richting veranderende wind.
Krokstadelva bevindt zich in het zuiden van Noorwegen, zo'n 50 kilometer van Oslo. De brand woedt in een woonwijk. Honderden mensen zijn geëvacueerd maar de autoriteiten hebben nog niet met alle bewoners contact kunnen krijgen.
Tijdens de bluswerkzaamheden zijn een hulpverlener en een tweede persoon die veel rook hadden ingeademd naar het ziekenhuis gebracht. Een brandweermedewerker liep lichte verwondingen op.
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