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VS vallen voor zevende nacht op rij doelen in Iran aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 18 juli 2026 om 5:22
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TEHERAN (ANP/AFP) - De Verenigde Staten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Iraanse persbureau IRNA werden daarbij de steden Ahvaz in het zuidwesten, Lar en Darab in het zuiden en Yazd in het midden van het land getroffen. Ook Bandar Abbas en het eiland Qeshm aan de Straat van Hormuz werden aangevallen.
Het centrale commando van het Amerikaanse leger, CENTCOM, liet via sociale media weten dat de aanvallen zijn bedoeld om "de Iraanse militaire capaciteiten verder te verzwakken".
De VS voerden voor de zevende nacht op rij aanvallen uit op Iran. Vrijdag sprak secretaris-generaal van de VN António Guterres zijn zorgen uit over de nieuwste escalatie. Hij reageerde daarmee op berichten dat bij de aanvallen civiele infrastructuur is geraakt. Volgens Iraanse staatsmedia werden in de nacht ervoor bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen.
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