Tourpeloton op weg naar mogelijk nieuwe massasprint

MÂCON (ANP) - Het peloton in de Tour de France is kort na half twee vertrokken voor de zesde etappe, een rit van Mâcon naar Dijon over 163 kilometer. Naar verwachting is het net als woensdag een dag voor de sprinters. In de vijfde etappe boekte de Brit Mark Cavendish zijn historische 35e ritzege in de Tour.

Het is afwachten of het tegen de klok van half zes tot een herhaling komt. De Belg Jasper Philipsen zal bijzonder gemotiveerd zijn om revanche te nemen voor zijn tweede plaats een dag eerder. De renner van Alpecin-Deceuninck was vorig jaar in de massasprints oppermachtig met vier zeges.

Na de officiële start, rond 13.50 uur, wacht de renners vrij snel de enige korte beklimming van de dag, de Col du Bois Clair van de vierde categorie. Daarna volgt een grotendeels vlak parcours waar de wind mogelijk wel een rol kan spelen.

Tadej Pogacar start opnieuw in de gele trui. De Sloveen heeft in het algemeen klassement 45 seconden voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die in de witte trui van het jongerenklassement rijdt. Biniam Girmay draagt als eerste Eritreeër de groene puntentrui. Jonas Abrahamsen uit Noorwegen heeft nu de bollentrui van het bergklassement aan.