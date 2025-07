ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft dinsdag 92 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven, met een straatwaarde van ruim 2 miljoen euro. De drugs werden gevonden in twee containers die op hetzelfde schip stonden. De partij is inmiddels vernietigd.

De ene container kwam uit de Dominicaanse Republiek en was geladen met sigaren en tabak. De andere was afkomstig uit Ecuador en lag vol met bananen. Beide containers waren onderweg naar Antwerpen.