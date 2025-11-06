ECONOMIE
Tientallen leiders bespreken klimaat, grote uitstoters ontbreken

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 13:06
BELÉM (ANP) - In de Braziliaanse stad Belém zijn meer dan vijftig wereldleiders donderdag en vrijdag bijeen om hun aanpak van klimaatverandering te bespreken. De World Leaders Climate Action Summit, zoals de top heet, gaat vooraf aan de VN-klimaattop, die maandag begint. Ook demissionair premier Dick Schoof is erbij. De leiders van vier van de vijf grootste uitstoters van broeikasgassen ontbreken echter.
De Chinese president Xi Jinping is er niet bij en ook de Indiase premier Narendra Modi en de Russische president Vladimir Poetin laten verstek gaan. Hun landen nemen wel deel aan de klimaattop zelf.
Grootste afwezige zijn de Verenigde Staten. President Donald Trump meent in weerwil van de wetenschap dat klimaatverandering oplichterij is en noemt klimaatbeleid weggegooid geld. Hij is niet bij de top en stuurt ook geen afvaardiging. Trump heeft het Klimaatakkoord van Parijs opgezegd, maar de opzegging wordt pas op 27 januari 2026 officieel.
