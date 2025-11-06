ECONOMIE
Tyfoon Kalmaegi raakt reis van tientallen Nederlanders in Vietnam

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 13:03
anp061125131 1
LEIDEN (ANP) - Tyfoon Kalmaegi heeft invloed op de reizen van tientallen Nederlanders in het populaire vakantieland Vietnam. Reisorganisatie Djoser, die groepsreizen naar het land biedt, heeft de reisschema's van zo'n zestig mensen aangepast.
De maatregel treft drie groepen reizigers. Een groep in de stad Ninh Binh in het noorden van Vietnam zou naar het zuiden reizen, "maar dan komen ze in de storm terecht, dus die blijven een dag langer in het noorden", zegt marketingmanager Hans de Rooij. Een andere groep reist naar Ho Chi Minhstad in het zuiden en vliegt de dag erna terug naar het noorden. De derde groep zit in een hotel in de stad Hoi An en verblijft daar een dag langer.
Een woordvoerster van TUI meldt dat via die reisorganisatie momenteel geen Nederlanders in Vietnam zitten.
Door zware overstromingen vanwege de tyfoon zijn op de Filipijnen meer dan honderd mensen om het leven gekomen. De tyfoon beweegt richting Vietnam en bereikt het land naar verwachting donderdagavond.
