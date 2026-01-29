ECONOMIE
"Kies je baby": slim, lang, lenig, jij mag kiezen bij een nieuw IVF-bureau

Samenleving
door Gerard Driehuis
donderdag, 29 januari 2026 om 19:38
"Kies je baby." Deze uitnodiging is niet langer alleen bedoeld voor kleine meisjes die een babypop uitkiezen of voor Sims-spelers. Het is nu ook de lokroep voor stellen die via in-vitrofertilisatie (IVF) een kindje proberen te verwekken bij het bedrijf Nucleus IVF+, dat deze ietwat ongemakkelijke uitnodiging heeft gekozen voor hun marketingcampagne en website: www.pickyourbaby.com.
Stellen die zich aanmelden bij Nucleus IVF+ krijgen een elektronisch 'menu' te zien met maximaal 20 embryo's die ze hebben verwekt. Ze kunnen het geslacht van elk kindje bekijken, de verwachte haar- en oogkleur, en voorspellingen over de lengte en het IQ van elk kindje, evenals het risico op verschillende ziekten. Het bedrijf benadrukt dat al deze kenmerken slechts waarschijnlijkheden weergeven en geen garanties kunnen geven.
Het proces stelt een stel niettemin in staat hun kansen op een "ideaal" kind te maximaliseren. De technologie gaat verder dan de traditionele IVF-screening op ziekten, door niet alleen te kijken naar slopende en dodelijke aandoeningen, maar ook naar meer "alledaagse" problemen zoals het risico op hoge bloeddruk, diabetes, prostaatkanker en zelfs mannelijke kaalheid.
