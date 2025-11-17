‘Baby Botox’ bij twintigers: hype of nieuwe standaard?

hun rimpels bevriezen, niet omdat ze al tekenen van ouderdom zien, maar om veroudering vóór te zijn. Deze trend, bekend als ‘baby Steeds meer twintigers laten, niet omdat ze al tekenen van ouderdom zien, maar om veroudering vóór te zijn. Deze trend, bekend als ‘baby Botox ’, bestaat uit lagere doseringen die slechts eens of twee keer per jaar worden toegediend, en clinics spelen handig in op deze preventieve aanpak.

Op sociale media zijn talloze video's te vinden waarop jonge vrouwen een touch-up krijgen om zelfs het kleinste spoortje van kraaienpootjes of een fronslijn te laten verdwijnen. Dit lijkt misschien vreemd – waarom zou iemand van 23 zich druk maken om rimpels? Toch zien veel gebruikers van baby Botox de behandeling als een soort “extra zonnecrème”: voorkomen is beter dan genezen.

Waarom beginnen mensen zo jong?

Collageen – het eiwit dat onze huid stevig en elastisch houdt – begint al rond ons twintigste langzaam af te nemen. Sommige artsen merken op dat de eerste tekenen van huidveroudering bij jonge volwassenen vaak ontstaan door genetica en zonblootstelling. “Soms zie je mensen van midden twintig met veel rimpels, en dat is gewoon het leven,” zegt een Amerikaanse plastisch chirurg.

Toch valt er iets te zeggen over de sociale druk. Door het constante vergelijken via Zoom, TikTok en Instagram streven de jongste generaties naar ‘ageless beauty’ – een symbool van status en succes. Uit onderzoek blijkt zelfs dat mensen die als aantrekkelijker worden gezien, vaak profiteren op de arbeidsmarkt en zelfs in hun sociale contacten.

Zijn er risico’s?

Hoewel cosmetische botox doorgaans veilig is en zelden tot ernstige complicaties leidt, zijn er wel enkele kanttekeningen. Zo kan het voorkomen dat het middel na herhaald gebruik minder goed werkt doordat het lichaam er resistent voor wordt – mogelijk juist bij jongere patiënten met een sterker immuunsysteem. Ook kan een overdosis botox over een lange periode leiden tot uiterlijke veranderingen, zoals een holler gezicht.

Artsen raden aan goed te letten op de kwalificaties van de behandelaar – niet iedere cosmetisch arts of tandarts is even goed getraind, en een slechte injectie is lastig te corrigeren.

Een levenslange gewoonte en flinke kostenpost

De verslaving aan een gladde huid kan ook financiële consequenties hebben: wie op haar twintigste begint met injecties, kan gemakkelijk tienduizenden euro’s uitgeven in haar dertigste levensjaren. En wie stopt, krijgt die rimpels uiteindelijk toch terug.

Wat zegt dit over onze tijd? Enerzijds past het in een bredere trend waarin Gen Z cosmetische ingrepen als onderdeel van self-care en welzijn ziet. Anderzijds is het de vraag of we niet een probleem creëren door uiterlijk zo centraal te stellen.

Het blijft, zoals één van de geïnterviewden concludeert: “Het is mijn lichaam, mijn keuze.” Maar misschien moeten we onszelf afvragen of rimpels werkelijk zoveel betekenis hebben.