Tientallen pro-Palestijnse betogers aangehouden op de Dam

AMSTERDAM (ANP) - Pro-Palestijnse betogers die ondanks een verbod donderdagavond op de Dam demonstreerden tegen de Israël-manifestatie die daar plaatsvindt, zijn aangehouden door de politie. Een groep van ongeveer dertig demonstranten was bij het Nationale Monument gaan staan. Na 20.30 uur werden zij door politie omsingeld en werd een lege stadsbus het plein opgereden, zag een ANP-verslaggever.

Een agent zei tegen een aantal van de demonstranten dat ze onder arrest stonden en naar het politiebureau zouden worden gebracht, hoorde de verslaggever. Daarna werden zij en een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond de bus in geleid.

Eerder op de avond werden ook al meerdere pro-Palestijnse betogers aangehouden in de H&M op de Dam. Daar werd een grote Palestijnse vlag van een balkon neergelaten en werd met flyers gestrooid.

Donderdag stelde een rechter de gemeente Amsterdam in het gelijk dat een pro-Palestijnse tegendemonstratie niet op de Dam mocht plaatsvinden. De gemeente wees de Oude Turfmarkt aan als alternatieve locatie.