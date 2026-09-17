ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook Russisch bezit Nestlé onder beheer geplaatst door Poetin

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 21:08
anp170926231 1
Volg ons op Google Nieuws
MOSKOU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarkt Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Daarmee verstevigt Rusland de greep op de eigen economie en verliezen opnieuw westerse bedrijven de controle over hun bezittingen.
Eerder deden de Russen dit ook al bij bijvoorbeeld Danone en Carlsberg. Sommige van de Russische onderdelen van die ondernemingen werden later overgedragen aan Russische eigenaren.
AkzoNobel overkwam eerder dit jaar hetzelfde. Het Nederlandse verfconcern nuanceerde de impact van die Russische stap toen wel. Rusland vertegenwoordigde minder dan 2 procent van de omzet van het bedrijf en had daardoor nauwelijks invloed op de financiële prestaties. AkzoNobel zette in 2022, na de komst van Europese sancties tegen Rusland om de inval in Oekraïne, al een deel van zijn activiteiten in Rusland stop.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 324638748

Slapen met sokken aan: goed idee of niet?

header-nederland-wonen-3x2

€540 miljard aan overwaarde zit vast in stenen: het kabinet verkent een speciale hypotheek zodat ouderen weer kunnen verhuizen

191067297_m

Telkens weer een schone, droge en kreukloze was: deze trucjes met tennisballen en wasknijpers werken écht

header-duurzaam-gescheiden-AI

Wat betekent 'duurzaam gescheiden' voor je pensioen en AOW?

kabinet en coalitie praten verder over beteugelen energiekosten1663555986

Je werkgever betaalt straks bijna 8% premie aan een fonds met €50 miljard: waarom die miljarden niet naar zieke werknemers gaan

radar makelaars krijgen bonus bij overbieding op woning1630662257

Hypotheek afgelost? In 2027 word je op drie plekken tegelijk geraakt, en dit kost het je per jaar

Loading