Ook Russisch bezit Nestlé onder beheer geplaatst door Poetin

MOSKOU (ANP/BLOOMBERG/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische onderdelen van het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé en de Franse supermarkt Auchan onder tijdelijk beheer geplaatst. Daarmee verstevigt Rusland de greep op de eigen economie en verliezen opnieuw westerse bedrijven de controle over hun bezittingen.

Eerder deden de Russen dit ook al bij bijvoorbeeld Danone en Carlsberg. Sommige van de Russische onderdelen van die ondernemingen werden later overgedragen aan Russische eigenaren.

AkzoNobel overkwam eerder dit jaar hetzelfde. Het Nederlandse verfconcern nuanceerde de impact van die Russische stap toen wel. Rusland vertegenwoordigde minder dan 2 procent van de omzet van het bedrijf en had daardoor nauwelijks invloed op de financiële prestaties. AkzoNobel zette in 2022, na de komst van Europese sancties tegen Rusland om de inval in Oekraïne, al een deel van zijn activiteiten in Rusland stop.