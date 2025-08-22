Tientallen roeiploegen brengen groet aan de Tall Ships van SAIL

AMSTERDAM (ANP) - De derde dag van het maritieme spektakel SAIL in Amsterdam is begonnen met het zogeheten roeisaluut. Negentig roeiploegen van zo'n dertig verenigingen uit het hele land voeren een route vanaf de Amstel via het Oosterdok naar de IJhaven, om daar een groet te brengen aan de afgemeerde Tall Ships. Ze waren gekleed in hun clubkleuren.

Na het saluut roeiden de viermansboten terug naar de Amstel.

Later op de dag volgt de Grachtentocht. Kleine vaartuigen varen vanaf 11.00 uur door de binnenstad. Ze starten in het Oosterdok en varen dan via Amstel, Herengracht, Brouwersgracht en Prinsengracht langs de kades, om rond 14.00 uur te eindigen in het Oosterdok.

Crew Parade

Vanaf 15.00 uur lopen honderden internationale bemanningsleden van de grote zeilschepen in uniform door de binnenstad tijdens de Crew Parade. Vanaf de Piet Heinkade defileren ze via de Zeedijk, de Nieuwmarkt en de Damstraat om te eindigen op de Dam. Daar worden ze feestelijk verwelkomd.

De derde dag van SAIL wordt afgesloten met een licht- en vuurwerkshow vanaf de A'dam Toren.