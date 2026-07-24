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Tientallen sekswerkers op Wallen uitgebuit, vermoedt politie

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 9:01
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AMSTERDAM (ANP) - Tientallen vrouwen zijn waarschijnlijk door een Roemeense bende gedwongen om als prostituee te werken op de Wallen in Amsterdam. Na een grote actie tegen mensenhandel eerder deze maand hebben rechercheurs met enkele slachtoffers gesproken, maar de politie vermoedt dat er meer gedupeerden zijn.
De politie hield half juli zeven verdachten van mensenhandel aan. Vier mannen werden in Amsterdam gearresteerd, de drie anderen in Roemenië. Ze hebben allemaal de Roemeense nationaliteit en zijn tussen de 34 en 45 jaar oud.
Volgens de politie lokten de pooiers de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze daar veel geld konden verdienen. Ze moesten het meeste geld echter afstaan. Bovendien moesten ze huur betalen voor de woning waar ze gedwongen woonden. De politie meldt vrijdag dat ze er rekening mee houdt dat vrouwen "met intimidatie, bedreiging en geweld gedwongen werden te doen wat de mannen wilden". Sommige mannen hadden een kind met de vrouwen, wat de slachtoffers afhankelijk maakte.
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