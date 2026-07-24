Zoveel boete riskeer je écht als je te hard rijdt in je vakantieland — en in dit land hangt de boete af van je inkomen

Wie deze zomer met de auto naar het buitenland vertrekt, doet er verstandig aan de cruisecontrol niet te royaal in te stellen. In veel Europese vakantielanden kost 10 tot 20 kilometer per uur te hard rijden al snel tientallen tot ruim honderd euro, terwijl de rekening bij zwaardere overtredingen kan oplopen tot duizenden euro’s.

Opvallend is dat niet overal met vaste bedragen wordt gewerkt. In Zwitserland en Finland kunnen zware snelheidsovertredingen leiden tot inkomensafhankelijke dagboetes, waardoor rijke bestuurders soms een sanctie van vele duizenden euro’s krijgen.

Frankrijk: snel betalen, snel duur

Frankrijk behoort tot de landen waar snelheidsovertredingen stevig worden aangepakt. De boetes beginnen bij ongeveer 68 euro voor een beperkte overschrijding tot 20 kilometer per uur op de snelweg, terwijl het maximum bij zware overtredingen kan oplopen tot circa 1.500 euro.

Dat betekent dat een kleine misstap op weg naar de camping of het vakantiehuisje al direct geld kost. Wie fors te hard rijdt, riskeert bovendien meer dan alleen een boete, want de sancties worden in Frankrijk snel serieuzer naarmate de overschrijding groter is.

Italië: ogenschijnlijk mild, maar piekbedragen lopen hard op

In Italië begint de boete voor een lichte snelheidsovertreding rond 41 euro. Dat klinkt nog overzichtelijk, maar bij veel hogere overschrijdingen kunnen de bedragen oplopen tot bijna 3.000 euro.

Voor vakantiegangers is dat verraderlijk, omdat een eerste boete relatief mee kan vallen, terwijl de rekening bij harder doorrijden veel sneller stijgt dan veel automobilisten verwachten. Zeker op lange ritten door Noord-Italië of richting de kust kan een zware overtreding dus bijzonder duur uitpakken

Duitsland: lagere instap, maar streng bij grote overtredingen

Duitsland heeft voor lichte snelheidsovertredingen relatief bescheiden boetes vergeleken met sommige andere vakantielanden. Voor kleine overschrijdingen beginnen de bedragen rond 30 tot 40 euro, maar bij meer dan 60 kilometer per uur te hard rijden lopen de boetes op vanaf ongeveer 829 euro en kunnen ook rijverboden volgen.

Dat beeld past bij de reputatie van Duitsland als land van hoge snelheden én strakke handhaving. Op trajecten waar geen vrije snelheid geldt, kan een zware rechtervoet dus alsnog een forse financiële tegenvaller opleveren.

België, Luxemburg en Kroatië: ook bij kleine overtredingen niet mals

België rekent in 2026 binnen de bebouwde kom 53 euro voor maximaal 10 kilometer per uur te hard. Tussen 10 en 30 kilometer per uur komt daar 11 euro per extra kilometer per uur bovenop, terwijl bij meer dan 30 kilometer per uur te hard een zaak voor de politierechtbank dreigt, met een boete tot 3.750 euro en mogelijk een rijverbod.

Ook in Frankrijk, Italië, Kroatië en Luxemburg geldt volgens Nederlandse verkeersoverzichten dat je voor vrijwel elke snelheidsovertreding een boete kunt krijgen, of het nu om 10 of 40 kilometer per uur gaat. De gedachte dat een kleine overschrijding in het buitenland vaak onbestraft blijft, is dus achterhaald.

Het opvallendste systeem: boetes op basis van inkomen

Zwitserland is het bekendste voorbeeld van een land waar verkeersboetes bij zware snelheidsovertredingen inkomensafhankelijk kunnen zijn. Daar wordt gewerkt met zogeheten dagtarieven, waardoor de uiteindelijke boete wordt gekoppeld aan het inkomen van de overtreder.

Bij zware overtredingen gelden in Zwitserland drempels zoals meer dan 25 kilometer per uur te hard in de bebouwde kom, meer dan 30 kilometer per uur te hard buiten de bebouwde kom en meer dan 35 kilometer per uur te hard op de snelweg. In zulke gevallen kan de rekening voor iemand met een hoog inkomen extreem oplopen.

Finland hanteert een vergelijkbaar systeem van dagboetes. Dat leidde eerder tot een spraakmakende zaak waarbij een van de rijkste mannen van Finland voor te hard rijden een boete van ruim 121.000 euro kreeg.

Het achterliggende idee is simpel: een verkeersstraf moet voor iedereen ongeveer even hard aankomen. Waar een vaste boete voor een topverdiener slechts een irritatie kan zijn, moet een inkomensafhankelijke boete ook voor rijke bestuurders echt pijn doen.[

Buitenlandse boetes verdwijnen niet vanzelf

Nederlandse automobilisten denken soms dat een buitenlandse verkeersboete eenvoudig te negeren is, maar die vlieger gaat steeds minder op. Europese landen wisselen gegevens uit via de Cross Border Enforcement-richtlijn, waardoor boetes uit het buitenland steeds vaker gewoon op het Nederlandse thuisadres belanden.

Het innen van die boetes ligt formeel bij de lidstaten zelf, maar de onderlinge samenwerking maakt de pakkans en inning wel groter. Wie een boete negeert, kan later met extra kosten of andere problemen te maken krijgen, zeker bij herhaald bezoek aan hetzelfde land.

Voor vertrek: dit is de les

Wie met de auto op vakantie gaat, doet er goed aan niet alleen de route, tolwegen en tankstops te checken, maar ook de verkeersregels en boetetarieven van het vakantieland. Vooral in Frankrijk, Italië, België en Zwitserland kan een snelheidsovertreding veel duurder uitpakken dan veel Nederlandse automobilisten verwachten.

De belangrijkste les is eenvoudig: een paar minuten tijdwinst kan onderweg honderden euro’s kosten. En in landen met inkomensafhankelijke boetes kan hard rijden voor welgestelde bestuurders zelfs uitlopen op een rekening die eerder bij een luxe vakantie hoort dan bij een verkeersovertreding.