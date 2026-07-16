Tientallen veroordelingen in zaak rond ingestorte brug Genua

GENUA (ANP) - In de zaak rond de ingestorte brug in het Italiaanse Genua in 2018 zijn 32 verdachten veroordeeld. Zij kregen straffen opgelegd voor zaken uiteenlopend van grove nalatigheid en doodslag, tot valsheid in geschrifte. Onder hen was de oud-topman van het wegenbedrijf dat de brug beheerde, Giovanni Castellucci. Hij kreeg twaalf jaar cel voor nalatigheid en doodslag.

Door de instorting van de 45 meter hoge brug kwamen 43 mensen het leven. Naar slachtoffers werd nog dagen gezocht. Al snel klonk kritiek op het onderhoud, dat al jaren niet meer gepleegd zou zijn. In totaal stonden er 57 verdachten voor de rechter. Opgeteld werd tegen hen meer dan vierhonderd jaar cel geëist.

Castellucci werd eerder al veroordeeld voor onder meer nalatigheid bij een ongeval met een bus in Monteforte in 2013. Daarbij kwamen veertig mensen om het leven toen een bus met pelgrims van een brug reed.