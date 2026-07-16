Spaanse F1-coureur Alonso wil snel naar huis om WK-finale te zien

SPA-FRANCORCHAMPS (ANP/RTR) - Fernando Alonso verwacht niet veel van de Grote Prijs van België en gaat na de race het liefst zo snel mogelijk naar huis om de WK-finale tussen Spanje en Argentinië te kunnen zien. "Het wordt nog lastig, want we vliegen terug. Ik vrees dat ik de eerste helft mis", zei de Spaanse Formule 1-coureur van Aston Martin.

De 44-jarige routinier beleeft een moeilijk seizoen, omdat Aston Martin geen snelle auto heeft kunnen bouwen met de nieuwe motor van Honda. Alonso haalde vaak het einde van de race niet of eindigde op grote achterstand in de achterhoede. "Ik denk niet dat het in Spa veel beter zal zijn. Eerlijk gezegd ligt mijn focus op zo snel mogelijk naar huis gaan om de finale te kijken."

Alonso reed zestien jaar geleden voor Ferrari in de Formule 1. In die tijd reed hij nog mee om de overwinningen en bleef hij langer hangen in het motorhome. Hij zag de finale tussen Spanje en Nederland (1-0) in 2010 samen met medewerkers van de Italiaanse renstal en achtergebleven journalisten na de Britse GP op het circuit van Silverstone.