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Tigray-rebellen voeren aanvallen uit in noorden Ethiopië

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 14:55
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ADDIS ABEBA (ANP/AFP) - Spanningen in het noorden van Ethiopië zijn opnieuw uitgemond in geweld. Rebellen uit de regio Tigray hebben aanvallen uitgevoerd op de aangrenzende regio Afar en de controle over luchthavens overgenomen.
Bronnen vertellen tegen persbureau AFP dat troepen uit Tigray posten van het federale leger in Afar hebben aangevallen. Tigray wordt bestuurd door het Volksbevrijdingsfront van Tigray (TPLF). In een verklaring zegt het TPLF dat het een "verdedigingsgevecht" voert als reactie op de "intensieve bombardementen" door federale troepen op dinsdag. Rebellentroepen hebben de opdracht gekregen "om de tegen ons gelanceerde aanval en genocidale invasie af te slaan", aldus de verklaring.
De federale autoriteiten in Addis Abeba hebben nog geen commentaar gegeven op nieuwe gevechten.
Tussen 2020 en 2022 was er een verwoestende burgeroorlog tussen de TPLF en de federale regering. Volgens schattingen van de Afrikaanse Unie kwamen zo'n 600.000 mensen om het leven.
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