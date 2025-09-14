Timmermans hoopt op begrotingsakkoord snel na de verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans hoopt partijen mee te krijgen om de begroting die het demissionaire kabinet binnenkort presenteert op Prinsjesdag te verbouwen na de verkiezingen. Hij vreest dat "2026 anders ook weer een verloren jaar wordt, na al die verloren jaren die we achter de rug hebben", aldus de leider van GroenLinks-PvdA bij Buitenhof.

Na de val van het kabinet in juni en de daaropvolgende breuk met NSC in augustus, is een demissionair kabinet overgebleven dat wordt gesteund door een coalitie van alleen VVD en BBB. Die partijen hebben samen 32 van de 150 zetels in de Tweede Kamer en daarmee dus lang geen meerderheid.

"Het is natuurlijk wel zo dat het kabinet uitgespeeld is", stelde Timmermans. De politicus hoopt dat partijen snel een begrotingsakkoord willen sluiten na de verkiezingen. "Zodat we zonder dat er nog een nieuw kabinet is in de Kamer al de leiding nemen." Hij wees erop dat pas na de verkiezingen van 29 oktober gestemd zal worden over de begrotingen van ministeries.