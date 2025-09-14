Discuswerpster Van Klinken beloont topvorm met zilver op WK

TOKIO (ANP) - Jorinde van Klinken heeft op de WK atletiek in Tokio zilver veroverd bij het discuswerpen. Het was de ultieme beloning na twee keer de ondankbare vierde plaats op de vorige twee WK's. De 25-jarige atlete kwam in haar eerste poging al tot haar beste afstand van 67,50 meter. Ze moest alleen haar meerdere erkennen in de Amerikaanse topfavoriete Valarie Allman. De tweevoudig olympisch kampioene veroverde met een afstand van 69,48 haar eerste wereldtitel.

Van Klinken is de eerste Nederlandse vrouw met een WK-medaille bij het discuswerpen. Bij de mannen gingen Erik de Bruin (zilver in 1991) en Rutger Smith (brons in 2007) haar voor.