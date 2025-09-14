Bril de deur uit na staaroperatie? Nieuwe lens zorgt voor scherp zicht op elke afstand

Een nieuw type ooglens na een operatie maakt een bril vaak overbodig. Je ziet scherp veraf, dichtbij en alles ertussenin. Dat blijkt uit onderzoek dat bij 238 patiënten is uitgevoerd. 96 procent van de patiënten zegt tevreden te zijn met het resultaat.

De studie keek naar de TECNIS PureSee-lens bij mensen met staar of ouderdomsverziendheid (presbyopie, waarbij je na je veertigste moeite krijgt met lezen van dichtbij). Bijna 200 patiënten uit 17 medische centra in Europa en Azië werden tijdens de studie opgevolgd. Het onderzoek gebeurde in de echte wereld, niet in een lab. Dat maakt de resultaten extra betrouwbaar.

Wat maakt deze lens speciaal? Bij een staaroperatie vervangt de chirurg je troebele natuurlijke lens door een kunstmatige. Normale opties vandaag de dag: monofocale lenzen geven scherp zicht op één afstand, dus je houdt een bril nodig voor de rest. Multifocale lenzen doen het beter op meerdere afstanden, maar kunnen 's avonds halo's (lichte ringen rond lampen) veroorzaken.

Nieuwe lens werkt anders

Deze nieuwe zogenoemde EDF-lens (Extended Depth of Field, voor een groter scherptebereik) werkt anders. Door variaties in de kromming focust hij licht beter. De lens heeft een glad oppervlak zonder ringen of bobbels. Dat zorgt voor minder last van storende lichteffecten en geeft ook een beter nachtzicht.

De cijfers liegen er niet om. Na de implantatie had 85 procent van de patiënten over het algemeen geen of amper een bril nodig om veraf te kijken. Voor dichtbij gold dat voor 62 procent, voor tussenafstanden (zoals je computerscherm) voor 93 procent, en voor veraf zelfs 96 procent. De tevredenheid bij patiënten is dan ook hoog: 94 procent zegt blij te zijn met hun zicht tussendoor, 73 procent met hun nabijzicht en 96 procent met hun zicht van veraf. Bijna iedereen zou de lens aanraden aan familie of vrienden, blijkt uit het onderzoek.

Geen wondermiddel

De nieuwe lens heeft echter nog beperkingen. Voor nabijwerk zoals het lezen van kleine lettertjes, zoals hierboven vermeld, hebben patiënten soms nog steeds een bril nodig; slechts 62 procent kan hier volledig zonder. Bovendien is dit een observationele studie zonder controlegroep, waardoor het moeilijk is de resultaten te vergelijken met andere lenzen. Langetermijneffecten en mogelijke complicaties zijn ook nog niet volledig bekend, omdat deze technologie relatief nieuw is.