Timmermans: meeste bedreigers komen bij rechter tot inkeer

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA merkt dat de meeste van zijn bedreigers bij de rechter tot het inzicht komen dat ze een fout hebben begaan. "En daarmee denk ik dat zo'n aangifte ook helpt om de mensen weer een beetje op het rechte spoor te krijgen", zei hij dinsdag bij de talkshow Pauw & De Wit.

Zondagmiddag werd Timmermans voor de draaiende camera's van RTL uitgescholden op een Amsterdams terras. Later liet de politicus zich ontvallen dat hij in ieder geval wekelijks aangifte doet van intimidatie of bedreiging.

Hij merkt dat zijn bedreigers in de rechtszaal meestal "heel erg geschrokken zijn" en zeggen dat het "in een vlaag van verstandsverbijstering" is gebeurd. "Een enkeling houdt gewoon vol, maar de meesten komen dan tot het inzicht: dit was niet slim, dat moet ik niet meer doen", aldus de leider van GroenLinks-PvdA.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie - eveneens in de uitzending - zei ook te maken te hebben met bedreiging en daar altijd aangifte van te doen. Volgens haar beseffen dreigers vaak niet dat politici ook geliefden hebben die schrikken van de intimidaties. Bikker vindt dat de politiek zich altijd "van links tot rechts" moet uitspreken tegen intimidatie en geweld.

Zij hoopt verder dat PVV-leider Geert Wilders snel weer "in de ring stapt". Hij schortte zijn campagne op nadat was gebleken dat hij doelwit was van een Belgische terreurcel. Daardoor miste hij het NOS-Radiodebat afgelopen vrijdag en het RTL-verkiezingsdebat afgelopen zondag. Wilders voelde zich niet veilig, hoewel de veiligheidsdiensten zeiden dat er geen dreiging meer was en de NOS en RTL bereid waren maatregelen te nemen. "Nu bedreiging ertoe leidt dat mensen niet meer meedoen, wordt de democratie gemankeerd", zei Bikker daarover.