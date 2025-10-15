ECONOMIE
Regering VS erkent onterecht ontslag van 778 ambtenaren in zorg

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 00:52
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering heeft dinsdag in een gerechtelijke procedure verklaard dat 778 medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid vorige week ten onrechte zijn ontslagen te midden van een gedeeltelijke overheidssluiting.
Een medewerker van het gezondheidsministerie stelde in de procedure dat de fout te wijten was aan "datadiscrepanties en verwerkingsfouten" en dat 1760 medewerkers een ontslagbericht ontvingen in plaats van de beoogde 982.
Zondag meldde The Washington Post al dat bij de gezondheidsdienst CDC was geblunderd met honderden ontslagen en dat die deels ongedaan worden gemaakt.
De regering van president Donald Trump heeft de shutdown aangegrepen om duizenden banen te schrappen. Tijdens zo'n shutdown gaat de landelijke overheid deels dicht omdat het parlement het niet eens is geworden over de financiering. Ambtenaren kunnen dan onbetaald thuis komen te zitten of moeten soms zonder salaris doorwerken. Ontslagen vanwege een shutdown zijn echter ongebruikelijk.
