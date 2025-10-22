Timmermans spoort vrijwilligers aan: kunnen PVV nog inhalen

AMSTERDAM (ANP) - GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans heeft vrijwilligers in Amsterdam aangemoedigd om nog zo zichtbaar mogelijk te zijn om zo de PVV nog in te halen bij de verkiezingen. "Ik geloof dat wij nog de grootste partij kunnen worden."

Volgens Timmermans is het van belang dat de partij zo zichtbaar mogelijk is de komende week. "We moeten mensen mobiliseren en mensen laten zien wat er op het spel staat", zei hij tegen het ANP. De sleutel ligt volgens de partijleider bij de vrijwilligers die de komende dagen nog de straat op gaan om te flyeren.

Tijdens de vier debatten die de komende week nog op het programma staan, wil Timmermans duidelijk laten merken dat GroenLinks-PvdA een sociaal alternatief is voor onder meer de PVV. Dan gaat het onder meer over woningbouw en zorg, maar ook over klimaat.

Timmermans liep zelf ook een stuk mee met de ongeveer dertig vrijwilligers tijdens het flyeren in de wijk De Baarsjes. Hij sprak een aantal mensen aan, onder meer bij een viszaak. Het flyeren verliep zonder problemen.