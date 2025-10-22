Boerenorganisaties willen betere bescherming tegen activisten

DEN HAAG (ANP) - Acht belangenorganisaties van boeren en tuinders roepen de overheid op agrariërs beter te beschermen tegen dierenrechtenactivisten en misbruik van hun gegevens. Boeren hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met onder meer bedreigingen, brandstichting en stalinbraken door actievoerders.

De acties hebben gezorgd voor een blijvend gevoel van onveiligheid in de hele sector, stellen Agractie, Farmers Defence Force (FDF), de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), de Vereniging van Kalverhouders (VVK), de Dutch Dairymen Board (DDB) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

Via de Wet open overheid (Woo) zouden mensen bijvoorbeeld adressen in handen krijgen en delen. "Omdat bij boeren het bedrijf ook hun woonadres is, betekent dit een ernstige inbreuk op de privacy en het gevoel van veiligheid. Hieraan moet met spoed een einde komen", vinden de organisaties.

Privéadressen

Ondanks alle toezeggingen vanuit de politiek over de zorgen en de toenemende dreiging zijn concrete acties volgens de belangenbehartigers uitgebleven. Ze willen dat beleid komt waarmee boeren beter worden beschermd tegen activisme en misbruik van gegevens. Zo willen ze dat boeren hun privéadressen niet meer hoeven te melden bij het delen van emissiegegevens.

Eerder vroegen enkele media het ministerie van Landbouw via de Woo om de bedrijfsgegevens van boerenbedrijven, zodat ze kunnen berekenen hoe effectief het stikstofbeleid van het kabinet is. Boerenorganisaties gingen hiertegen in bezwaar. Vorige maand oordeelde de Raad van State dat minister Femke Wiersma bedrijfsgegevens uit bepaalde jaren binnen twee weken openbaar moet maken.