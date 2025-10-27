Bessent feliciteert Japan met record voor Nikkei-index

TOKIO (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent heeft bij zijn bezoek aan Japan felicitaties uitgesproken voor de nieuwe recordstand van de Nikkei-index op de aandelenbeurs in Tokio. De Nikkei sloot maandag voor het eerst boven de 50.000 punten. Bessent had in Tokio een ontmoeting met zijn Japanse collega Satsuki Katayama.

"Het is een eer hier te zijn op de dag dat die over de 50.000 ging. Felicitaties", aldus Bessent tegen Katayama. Het sentiment onder beleggers op de Aziatische beurzen werd maandag gesteund door hoop op een handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten en de recordopmars op Wall Street.

President Donald Trump brengt ook een bezoek aan Japan en zal naar verwachting de nieuwe Japanse premier Sanae Takaichi ontmoeten. Ook praat Trump deze week met de Chinese president Xi Jinping op een economische top in Zuid-Korea.