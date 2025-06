Timmermans wil zich nog niet vastleggen op jaartal voor NAVO-norm

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA wil zich nog niet vastleggen op een jaartal wanneer de NAVO-norm moet zijn verhoogd naar 5 procent. Er zal uiteindelijk wel een tijdpad worden vastgelegd, maar daarover moet nog worden gediscussieerd, zei GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans in een debat over de komende NAVO-top.

De grootste oppositiepartij steunt wel de inzet om te groeien naar 5 procent. Daarvan is 3,5 procent voor harde militaire uitgaven en 1,5 procent voor bijzaken zoals cyberveiligheid en infrastructuur.

Timmermans wordt aangevallen door zowel links als rechts in het debat. De VVD en SGP hekelden het standpunt van GroenLinks-PvdA dat de partij een NAVO-norm niet wil vastleggen in wetgeving. Een verhoging zonder een tijdpad is "een slag in de lucht", zei Henri Bontenbal (CDA).

De SP viel de leider van GroenLinks-PvdA aan omdat hij zoveel geld wil uitgeven aan wapens. Meer geld voor defensie is "onvermijdelijk", zei Timmermans. Daarin verschilt zijn partij volgens hem "fundamenteel" van de SP.