TNO-monitor: meer oog voor innovatie in verkiezingsprogramma's

DEN HAAG (ANP) - De aandacht voor innovatie is in verkiezingsprogramma's flink toegenomen, constateert onderzoeksinstituut TNO in een vergelijking. Volgens de tweede editie van de zogeheten Innovatiemonitor hebben zeven partijen concrete plannen en een langetermijnvisie opgesteld. Ze doen bijvoorbeeld voorstellen om start-ups te ondersteunen en willen minimaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in onderzoek en ontwikkeling steken.

Van links tot rechts is innovatie een belangrijk thema. "In 2023 zagen we voor VVD, D66, ChristenUnie en Volt een groene 'ja' op alle vijf innovatie-aspecten. Nu zijn hier ook GroenLinks-PvdA, CDA en NSC bijgekomen", vat TNO de uitkomsten samen. Ook SP, BBB en SGP hebben een strategie opgesteld om Nederland innovatiever te maken. Zij noemen alleen niet het percentage van 3 procent, dat jaren geleden in de EU als streven is afgesproken.

Volgens de monitor besteedt de PVV van alle onderzochte partijen de minste aandacht aan innovatie.