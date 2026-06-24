ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toch weer asielzoekers Ter Apel in de nachtopvang, nu in Zwolle

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 10:08
anp240626109 1
TER APEL (ANP) - Na een aantal dagen zonder noodnachtopvang was het in de nacht van dinsdag op woensdag toch weer nodig om asielzoekers op te vangen voor wie geen plek was bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het Rode Kruis brachten 36 mensen de nacht door in de opvang in Zwolle.
Sinds 20 mei werden groepen asielzoekers per bus naar andere locaties gebracht om de nacht door te brengen, omdat er onvoldoende plek was in Ter Apel. Sinds afgelopen vrijdag was die nachtopvang enkele nachten niet meer nodig, omdat er weer even voldoende plek was in het aanmeldcentrum.
Dat de nachtopvang van dinsdag op woensdag toch weer nodig was, betekent volgens het Rode Kruis ook dat mensen overdag weer buiten moeten wachten op het grasveld voor de ingang. "Met de temperaturen die er vandaag en de komende dagen worden verwacht, is dat niet alleen onwenselijk, maar ook echt zorgwekkend." Het Rode Kruis heeft tenten staan als beschutting tegen de zon en hulpverleners delen eten en water uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

generated-image (2)

Dit zijn de sterkste legers van Europa

shutterstock_2768385875

Waarom brood net zo ongezond kan zijn als chips

172238498_m

Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

147687822_m

Zie je dit icoontje op je Android? Let dan goed op of er geen kwaadwillenden meekijken

shutterstock_2685461775

Zoveel verdient een 65+ gemiddeld in 2026

Loading