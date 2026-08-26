Toch zorg voor asielkinderen door verlengen contract met GGD GHOR

DEN HAAG (ANP) - De jeugdgezondheidszorg voor kinderen in asielzoekerscentra wordt ook de komende drie jaar gedaan door de GGD GHOR. Asielminister Bart van den Brink meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het nieuwe contract het gat moet opvullen dat was ontstaan vanaf 1 oktober.

Het contract van GGD GHOR liep op 1 oktober af en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had per 1 juni volgend jaar een nieuwe partij bereid gevonden om de zorg over te nemen. Daarmee zou er tussen oktober en juni geen preventieve zorg, zoals het vaccineren van baby's, mogelijk zijn voor kinderen die in asielzoekerscentra wonen.

Nu de jeugdgezondheidszorg vanaf 1 oktober weer door de GGD GHOR wordt verzorgd, is de vraag wat er gebeurt met het contract dat het COA inmiddels met GezondheidsZorg Asielzoekers en Jong JGZ had afgesloten per 1 juni. Wat er met die afspraken gebeurt, is volgens Van den Brink nog niet bekend. Daar wordt nog over gesproken, schrijft hij.