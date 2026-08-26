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Toegangscontrole bij stadions moet beter, vindt Van Weel

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 10:32
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DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel vindt dat de toegangscontrole bij stadions beter moet. "Dat dit soort hoeveelheden vuurwerk naar binnen gesmokkeld worden, dat kan natuurlijk niet", zei hij naar aanleiding van het vuurwerk dat Feyenoord-hooligans gooiden bij de recente wedstrijd tegen SC Cambuur. Zeven mensen raakten toen gewond.
"Dan doe je iets niet goed in die toegangscontrole", zei de VVD-minister over de voetbalclubs, die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen het stadion. "Daar zal ik ze op aanspreken."
Van Weel: "Dit soort hooligans worden heel creatief met de manier waarop ze vuurwerk naar binnen smokkelen. Ze weten precies waarop gecontroleerd wordt. Maar daar moet je je dus als controle op aanpassen."
De VVD-minister zei dat hij op 9 september overlegt met onder meer de KNVB, gemeenten en de politie. "Daar zal dit heel prominent op tafel liggen."
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